Magdalena Fręch rozpoczęła od wygranej w Joue-Les-Tours

W tym tygodniu Magdalena Fręch dalej szuka formy we Francji. W 1. rundzie ITF z pulą nagród 25 tys. euro w Joue-Les-Tours łódzka tenisistka bez żadnych problemów pokonała francuską kwalifikantkę Priscillę Heise 6:3, 6:1.

Zdjęcie Magdalena Fręch /Getty Images

Po udanym występie we French Open, gdzie po wygranych kwalifikacjach doszła do 2. rundy, 20-letnia Polka miała chrapkę na pierwszą setkę rankingu. Druga połowa roku brutalnie zweryfikowała jednak te plany. Z rytmu wytrąciła ją kontuzja, a powrót do formy okazał się istną drogą przez mękę.

Reklama

Magdalenie Fręch nie szło w cyklu WTA Tour, przegrała tam osiem meczów z rzędu, w związku z czym postanowiła zejść półkę niżej. W zeszłym tygodniu właśnie w turnieju ITF zaliczyła pierwsze zwycięstwo od dłuższego czasu. Co prawda imprezę w Cherbourg-en-Cotentin zakończyła w 2. rundzie, ale w końcu przerwała nieszczęsną serię porażek, co pozwoliło jej odbudować pewność siebie.

Fręch pozostała we Francji i w tym tygodniu gra w turnieju tej samej rangi. W Joue-Les-Tours łodzianka rozstawiona jest z numerem 2. Pierwszy mecz był dla niej spacerkiem. Straciła zaledwie cztery gemy.

W 2. rundzie Magdalena Fręch zmierzy się z inną francuską kwalifikantką, 21-letnią Margot Yerolymos.