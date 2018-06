Majchrzak pokonał Hurkacza, "krwawy" bój Polaków w kwalifikacjach w Ilkey

W polskim meczu na szczycie Kamil Majchrzak pokonał kolegę z reprezentacji Huberta Hurkacza 3:6, 7:5, 7:6 (7-4) w 1. rundzie kwalifikacji challengera w Elkey.

Był to drugi pojedynek między nimi, ale pierwszy, do którego jako faworyt podchodził Hurkacz. Tenisista z Wrocławia przyjechał do Ilkey z dużymi nadziejami, po tym jak we French Open przeszedł kwalifikacje i wygrał jeden mecz w głównej drabince, po czym w wielkim stylu wygrał challengera Poznań Open.

Pierwsze spotkanie z kortami trawiastymi w tym sezonie zakończyło się jednak fiaskiem. W meczu rakiet numer 1 i 2 w Polsce górą był pozostający w ostatnich tygodniach w cieniu młodszego kolegi Majchrzak.

Hurkacz wygrał pierwszego seta, ale potem do głosu zaczął dochodzić piotrkowianin. Dysponujący świetnym podaniem tenisista z Wrocławia po raz pierwszy stracił podanie na koniec drugiej partii.

W trzeciej od początku mocno naciskał Kamil Majchrzak. Przy 2:1 starszy z Polaków miał już trzy breakpointy z rzędu. Wówczas Hurkacz jeszcze się obronił, ale w dalszym ciągu balansował na granicy.

Rosnącą formę Majchrzak potwierdził ostatecznie w decydującym tie-breaku. Dodatkową rozgrywkę ustawiło szybkie przełamanie na 3-1. Hurkacz walczył do końca, ale po raz drugi w karierze musiał uznać wyższość kolegi, z którym gra w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa.

W 2. rundzie trzystopniowych kwalifikacji przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Brytyjczyk - Billy Harris lub Finn Bass. W tej części drabinki najwyżej notowany jest Alex Bolt, na którego Majchrzak może trafić w decydującej rundzie.