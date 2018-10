Marcelo Melo: To dla nas najlepszy czas w tym sezonie

Znakomity występ w finale i drugie z rzędu turniejowe zwycięstwo. Łukasz Kubot i Marcelo Melo w zaledwie 65 minut pokonali 6:4, 6:2 parę Murray-Soares w finale imprezy w Szanghaju. Tydzień wcześniej wygrali w Pekinie. W listopadzie czas na finały ATP w Londynie.

Polak i jego brazylijski partner od początku decydującego meczu prezentowali się niezwykle pewnie. Widać było, że czują się znakomicie i spokojnie kontrolują wydarzenia na korcie. W pierwszej partii przełamali rywali raz, a w drugiej dwukrotnie. Sami serwowali wręcz bezbłędnie. Murray i Soares nie mieli żadnej szansy, aby odebrać im podanie.

- Teraz przed nami turniej w Wiedniu. Potem zagramy w Paryżu i finałach w Anglii. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu, w jakim się teraz prezentujemy. Oczywiście to jest dla nas najlepszy okres w tym sezonie. Za każdym razem cieszę się, że przyjeżdżam do Szanghaju. Rok temu z Łukaszem byliśmy tu w finale. A ja mam już na koncie trzy zwycięstw. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będzie mi dane startowanie tutaj – powiedział Melo. – W niedzielnym spotkaniu zgraliśmy bardzo dobrze. Myślę, że każdy nasz kolejny mecz tutaj był lepszy od poprzedniego.

Bardzo się cieszę, że to my wygraliśmy w tym starciu ostatni punkt i mogłem zatańczyć mojego ulubionego kankana – dodawał Łukasz Kubot, który na korcie powiedział do kibiców kilka słów w języku chińskim. Wywołał tym ogromny aplauz.