Marco Cecchinato postawił się Dominikowi Thiemowi w walce o finał Rolanda Garrosa

W pierwszym półfinale Rolanda Garrosa Dominic Thiem pokonał w trzech setach 7:5, 7:6 (10), 6:1 Marco Cecchinato. Najbardziej emocjonująca była druga partia. Rozstrzygnęła się ona w pełnym emocji tie-breaku, w którym Wloch miał trzy piłki setowe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dominic Thiem zakończy sen Marco Cecchinato? Wideo Eurosport

W półfinale zmierzyły się ze sobą największa rewelacja turnieju z głównym kandydatem do przerwania dominacji Rafaela Nadala na kortach zmiennych. Sycylijczyk dochodząc do półfinału pokonał po drodze uznanych zawodników m.in. Pablo Carreno Bustę, Davida Goffina, a przede wszystkim Novaka Djokovicia, a były to jego pierwsze zwycięstwa w karierze w turnieju wielkoszlemowym. Z kolei Thiem jest jedynym zawodnikiem, który pokonał Nadala na mączce w ciągu dwóch ostatnich sezonów (i to dwukrotnie).

Reklama

Pierwszy set rozpoczął się od przełamania - swój serwis stracił Włoch. Z czasem jednak Cecchinato grał coraz lepiej, a w środkowej fazie seta odrobił straty. Sycylijczyk zaskakiwał rywala częstymi skrótami. Pod koniec seta to jednak Austriak znów wygrał gema przy serwisie rywala i ostatecznie zwyciężył 7:5.

Druga partia była najciekawszą w spotkaniu. Obaj zawodnicy wygrywali gemy przy swoim serwisie, obejrzeliśmy też kilka bardzo ciekawych wymian, składających się z kilkunastu uderzeń. Thiem dominował nad rywalem fizycznie, ale Włoch nie poddawał się i doprowadził do tie-breaka. W dodatkowej rozgrywce miał nawet trzy piłki setowe. Nie wykorzystał ich jednak i ostatecznie przegrał w wojnie nerwów 10-12.

Porażka w emocjonującej końcówce mocno podłamała Cecchinato. Trzecią, ostatnią partię Sycylijczyk rozpoczął fatalnie, dał się przełamać trzykrotnie i przegrywał 0:5. W końcu wygrał jednego gema przy swoim podaniu, ale to nie wystarczyło. Kolejny padł łupem Thiema i to Austriak ostatecznie wygrał trzeciego seta 6:1. W finale spotka się z lepszym z pary Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro.

Zdjęcie Marco Cecchinato i Dominc Thiem / Getty Images

Boro