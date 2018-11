Marin Cilić i Dominic Thiem uzupełnili stawkę uczestników ATP Finals

Chorwat Marin Cilić i Austriak Dominic Thiem jako dwaj ostatni tenisiści zakwalifikowali się do prestiżowego turnieju ATP Finals, który 11 listopada rozpocznie się w Londynie. Tradycyjnie wystąpi w nim ośmiu najwyżej notowanych tenisitów w rankingu ATP.

Losy awansu do turnieju w Londynie rozstrzygnęły się w trwającej imprezie cyklu ATP World Tour w Paryżu. Chorwat Cilić przegrał co prawda swój ćwierćfinał z Serbem Novakiem Djokoviciem 6:4, 2:6, 3:6, ale i tak uzyskał w tym tygodniu wystarczająco liczbę punktów, by po raz czwarty w karierze zakwalifikować się do Finałów ATP.

W rywalizacji w Paryzu pozostał za to Thiem, który awansował do półfinału dzięki wygranej z Amerykaninem Jackiem Sockiem 4:6, 6:4, 6:4. W walce o finał Austriak zmierzy się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem, a w drugim sobotnim pojedynku Djoković zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem.

Wygrana Thiema pogrzebała z kolei szanse Kei Nishikoriego na występ w Londynie dzięki miejscu w rankingu. Japończyk wciąż może jednak pojawić się w stolicy Anglii, gdyż najprawdopodobniej z powodu problemów zdrowotnych z turnieju wycofa się Argentyńczyk Juan Martin del Potro.

Z uwagi na urazy niepewny jest również udział Hiszpana Rafy Nadala. Gdyby i jego zabrakło na kortach w Londynie, to do składu uczestników ATP Finals dokooptowany zostanie Amerykanin John Isner.

