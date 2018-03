Marion Bartoli pełna optymizmu przed powrotem na korty trawiaste

Latem 2013 roku wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, a kilka tygodni później niespodziewanie zakończyła karierę. Teraz Francuzka Marion Bartoli w wieku prawie 34 lata wraca do profesjonalnej rywalizacji. - Nie mogę doczekać się występów na kortach trawiastych – powiedziała była siódma zawodniczka rankingu WTA.

Bartoli ogłosiła rozbrat z tenisem 14 sierpnia 2013 roku. Stało się to po przegranym spotkaniu z Simoną Halep w turnieju w Cincinnati. Głównym powodem były pojawiające się bardzo często problemy ze zdrowiem.

W poniedziałek Francuzka zaprezentuje się w pokazowym pojedynku w Nowym Jorku. Jej rywalką będzie Amerykanka Serena Williams. Była liderka klasyfikacji WTA wraca do formy po urodzeniu córki.

Bartoli planuje zagrać w Miami w marcu oraz w kwietniu w meksykańskim Monterrey. Do tych turniejów dostała od organizatorów „dzikie karty”.

- Oczywiście, chciałabym się dobrze spisać na trawie, ale tak naprawdę najważniejsze jest dla mnie, aby wrócić w dobrym stylu. Mam nadzieję, że uda mi się zagrać w Wimbledonie, bo to jest dla mnie bardzo specjalne miejsce. Chcę się cieszyć grą. W ostatnich czterech-pięciu latach miałam naprawdę wiele kłopotów. Fajnie, że znowu jestem gotowa na zwycięstwa. Moim celem jest ponownie zwycięstwo w imprezie wielkoszlemowej oraz gra w reprezentacji Francji w Pucharze Federacji. Chciałabym także zaprezentować się w igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Nie wiem, jak daleko to mnie zaprowadzi, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Chcę po prostu znów czuć, że żyję. Wiem, że ponownie mogę rywalizować na wysokim poziomie, mimo że może teraz dziewczyny grają lepiej niż za moim czasów. W tym momencie nie ma jednak jednej zawodniczki, która dominuje. Nikt nie może zbliżyć się do poziomu, który prezentowała się Serena Williams – dodała Bartoli.