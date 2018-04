Masters 1000. John Isner: To niewiarygodne

John Isner cieszył się jak dziecko, po tym jak wygrał pierwszy w karierze turniej z serii Masters 1000. – To coś wspaniałego, niewiarygodnego – powiedział Amerykanin po zwycięstwie w finale w Miami z Alexandrem Zverevem 6:7, 6:4, 6:4.

Zdjęcie John Isner /Getty Images

Skład finału być dość niespodziewany. Nie znalazł się w nim bowiem ani Roger Federer, ani triumfujący ostatnio w Indian Wells Juan Martin del Potro. Zagrali John Isner z bardzo utalentowanym Alexander Zverevem, który jednak nie miał dobrej passy przed Miami.

Pierwszy set padł łupem Niemca, ale dwa kolejne wygrał Amerykanin. - Po pierwszym secie byłem rozczarowany. Miałem kilka szans w tie-breaku, ale ich nie wykorzystałem. Podniosłem się dopiero w połowie drugiej partii. Wtedy dostałem dodatkowych sił. Szło mi coraz lepiej i trzymałem dobrą formę do końca spotkania – powiedział Isner.

- To niewiarygodne. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To nieporównywalne z niczym innym. Wygrałem pierwszy w karierze tytuł w serii Masters 1000 i to przed własnymi kibicami. Cieszę się niezmiernie – dodał.

Dzięki zwycięstwu w Miami Isner wrócił do pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Nowym liderem został Rafael Nadal.

Niedzielny mecz był pożegnaniem z kompleksem Crandon Park, który gościł tenisistów od 1987 roku. Od przyszłego sezonu uczestnicy Miami Open będą rywalizować w obiekcie Hard Rock Stadium, gdzie występują futboliści drużyny NFL, Miami Dolphins.