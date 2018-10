Matka Murraya wzywa do zmian po incydencie z Verdasco

Brytyjska trenerka i matka Andy'ego Judy Murray zaproponowała, żeby zawodnicy sami obsługiwali ręczniki, którymi w trakcie pojedynków ocierają się z potu. To reakcja na zachowanie Fernando Verdasco, który w półfinale w Shenzhen wydarł się na chłopca od podawania piłek.

Do sceny, która odbiła się w tenisowym światku głośnym echem, doszło w sobotę, ale emocje nie opadają. Fernando Verdasco przegrał z późniejszym triumfatorem 6:1, 3:6, 6:7 (5-7), jednak po meczu więcej niż o sensacyjnym rozstrzygnięciu w dalszym ciągu mówi się o zachowaniu Hiszpana.

W drugim secie, kiedy Nishioka serwował na 5:2, zdenerwowany Verdasco "poprosił" o ręcznik. Chłopiec od podawania piłek miał nieco opóźnioną reakcję, na co tenisista zareagował wymownym gestem. Zachowanie Verdasco na pewno nie przysporzyło mu fanów.

"Nie mieści mi się to w głowie" - napisała na Twitterze kapitan reprezentacji Wielkiej Brytanii w Pucharze Federacji Anne Keothavong.

"A może by tak wprowadzić przepis, żeby zawodnicy sami zajęli się swoimi ręcznikami?" - otworzyła debatę w tym serwisie społecznościowym Judy Murray.

Pomysł, żeby z chłopców i dziewczynek do podawania piłek zdjąć obowiązek podawania ręczników, nie jest nowy. Takie rozwiązanie ma zostać przetestowane w tym roku na Next Gen ATP Finals, czyli finałach sezonu dla najlepszych tenisistów do lat 21.