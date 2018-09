Matthias Bachinger osiągnął największy sukces w karierze

Pokonując Kei Nishikoriego 2:6, 6:4, 7:5, Matthias Bachinger po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju ATP World Tour. W niedzielę o tytuł w Metz zagra z reprezentantem gospodarzy Gillesem Simonem, który w dwóch setach rozprawił się z Mołdawianinem Radu Albotem 6:3, 6:1.

Zdjęcie Matthias Bachinger gegen Kei Nishikori /Getty Images

Do tego tygodnia Bachinger w tym roku w tourze wygrał zaledwie jedno spotkanie. Powietrze w Metz jednak mu służy. Niemiecki weteran przeszedł kwalifikacje i zaczął siać spustoszenie w głównej drabince. W sobotę do listy ofiar Bachingera dołączył rozstawiony z jedynką Nishikori.

- To największy sukces w mojej karierze - nie miał wątpliwości Matthias Bachinger, dla którego to pierwszy finał turnieju rangi ATP World Tour. - Byłem trochę zmęczony po poprzednim meczu, ale nie przestawałem walczyć. Do końca byłem agresywny, co było kluczem do zwycięstwa - stwierdził niemiecki tenisista.

- Grałem dobrze, ale w drugim i trzecim secie on grał lepiej - pochwalił przeciwnika Kei Nishikori.

Finałowym przeciwnikiem Matthiasa Bachingera będzie Gilles Simon, dla którego będzie to 4. mecz o tytuł w Metz i 21. pierwszy w ogóle.