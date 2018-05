Mecze Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza w drugiej rundzie na żywo w Eurosporcie 1

Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz po przebrnięciu kwalifikacji, wygrali też swoje pierwsze mecze w głównej drabince turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. Teraz przed młodymi Polakami starcia z utytułowanymi rywalami – Sloane Stephens oraz Marinem Cilicem. Transmisje obu spotkań z drugiego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema w środę i czwartek tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

Zarówno Magdalena Fręch, jak i Hubert Hurkacz mają już za sobą cztery mecze w Paryżu. Oboje musieli przedzierać się przez kwalifikacje, a w pierwszej rundzie turnieju głównego wygrali swoje spotkania. Fręch pokonała Rosjankę Jekatrinę Aleksandrową, a Hurkacz wyeliminował ćwierćfinalistę tegorocznego Australian Open – Amerykania Tennysa Sandgrena. Teraz przed naszymi reprezentantami w singlu znacznie poważniejsze przeszkody. Magdalena Fręch zmierzy się w środę ze Sloane Stephens. Rozstawiona z „dziesiątką” Amerykanka to zwyciężczyni US Open z 2017 roku. Na drodze Hurkacza stoi z kolei Marin Cilić, czyli turniejowa „trójka”. Chorwat także zna smak zwycięstwa w Wielkim Szlemie – w 2014 roku był najlepszy w US Open. Grał także w finałach Wimbledonu i Australian Open.

