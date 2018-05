Milos Raonic nie wystąpi z powodu kontuzji kolana w Roland Garros

Milos Raonic nie wystąpi w rozpoczynającym się za tydzień wielkoszlemowym turnieju French Open, który rozgrywany jest na kortach ziemnych w Paryżu. Kanadyjski tenisista zmaga się wciąż z kontuzją prawego kolana.

"Z ciężkim sercem muszę zrezygnować z występu na kortach im. Rolanda Garrosa, z których mam wiele dobrych wspomnień. Muszę jednak teraz skupić się na ciężkiej pracy, by wrócić do rywalizacji w najlepszej formie" - zaznaczył na Twitterze Raonic.



27-letni zawodnik urazu doznał podczas kwietniowej imprezy w Monte Carlo. W maju wystąpił w Madrycie (odpadł w 1/8 finału), ale z powodu problemów z nogą wycofał się z rozgrywanego w tym tygodniu turnieju w Rzymie.



Finalista Wimbledonu sprzed dwóch lat ma zamiar wrócić do gry, gdy zacznie się rywalizacja na kortach trawiastych. Jego najlepszym wynikiem we French Open - a startował w tej imprezie sześć razy - był ćwierćfinał z 2014 roku.



Raonic w przeszłości był trzecią rakietą świata. Ze względu na kłopoty zdrowotne i słabsze wyniki obecnie jest 22. w rankingu.



W Paryżu nie wystąpią też m.in. Agnieszka Radwańska, Francuz Jo-Wilfried Tsonga i Roger Federer. Polka zrezygnowała, nie chcąc ryzykować powrotu urazu pleców, z którym niedawno się zmagała. Szwajcar z kolei - tak jak rok temu - odpuścił całą część sezonu na "mączce", by lepiej przygotować się do rywalizacji na trawiastej nawierzchni.