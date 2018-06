Mischa Zverev wygrał turniej ATP w Eastbourne

Niemiecki tenisista Mischa Zverev odniósł pierwsze turniejowe zwycięstwo w karierze. W sobotnim finale turnieju ATP na kortach trawiastych w Eastbourne pokonał Słowaka Lukasza Laczko 6:4, 6:4.

30-letni Zverev zajmuje 67. miejsce w światowym rankingu. Starszy brat bardziej utytułowanego i wyżej notowanego Alexandra (3. ATP), grał w dwóch finałach turniejów ATP, doznając porażek w Metz (2010) i w Genewie (2017).



Jego rówieśnik Laczko, który jest 94. rakietą świata, wystąpił wcześniej w decydującym spotkaniu zawodów cyklu raz - w 2012 roku w Zagrzebiu.



Jedynym Polakiem, który zgłosił się do turnieju w Eastbourne, był deblista Marcin Matkowski. Razem z Japończykiem Benem McLachlanem odpadł w pierwszej rundzie.



Wynik finału:



Mischa Zverev (Niemcy) - Lukas Lacko (Słowacja) 6:4, 6:4.