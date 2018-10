Młodszy o 35 lat tenisista pokonał weterana

W tym tygodniu w turnieju rangi Futures w Izraelu 51-letni Oren Motevassel zagrał z 16-letnim Aleksandrem Gaponenko. Starszy z nich - Amerykanin urodzony w Tel Awiwie – jest zawodowcem od 33 lat. Z kolei młodszy reprezentuje Izrael, a w zawodowym turnieju wystąpił dopiero po raz drugi. Tym razem młodość była górą. Gaponenko wygrał 6:1, 6:4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdy tenisa na galowo. Wideo Eurosport

W Herzliyi Gaponenko musiał przebijać się przez kwalifikacje. Pokonał w nich trzech rywali, dzięki czemu stanął przez szansą na wywalczenie pierwszego w karierze punktu ATP.

Reklama

Motevassel też miał w nogach i rękach kwalifikacje. Dla niego F12 Futures był pierwszym turniejem od 2014 roku, choć na zawodowych kortach debiutował 33 lata temu.

W 1997 roku Amerykanin notowany był na rekordowo wysokim 161. miejscu w rankingu ATP. Co ciekawe, w ATP Tour nigdy nie wygrał meczu, mimo że w elitarnym cyklu rozegrał ich siedem. Jego największymi sukcesami pozostają dwa finały imprez rangi ATP Challenger (z 1998 i 2000 roku).

Weteran nie wykorzystał szansy, by zostać jedynym tenisistą sklasyfikowanym w rankingu ATP urodzonym w latach 60. Młodszy o 35 lat Gaponenko potrzebował godziny i 22 minut, by pokonać go 6:1, 6:4.