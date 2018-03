Monica Puig rozwija skrzydła u siebie w domu

Turniej Miami Open jest wyjątkowy dla Moniki Puig. 24-letnia tenisistka urodziła się w portorykańskim San Juan, ale trenuje i przede wszystkim żyje właśnie w Miami. - Niesamowicie jest grać tutaj - nie kryła radości mistrzyni olimpijska z Rio, która w środę bez większych problemów pokonała Samanthę Stosur 6:3, 6:4.

Zdjęcie Monica Puig /Getty Images

Jeśli w jakimś turnieju Monice Puig pomagają ściany, musi być to Miami. Kiedy Puig miała kilkanaście miesięcy, razem z rodzicami przeniosła się do tego miasta na Florydzie. Reprezentuje barwy Portoryko, ale Miami to jej miejsce na ziemi. Szczególnie że społeczność Portorykańczyków szacowana jest tu na 200 tysięcy.

- Gram w domu na oczach mojej rodziny, przyjaciół i tych wszystkich Portorykańczyków - emocjonowała się Monica Puig w wywiadzie na gorąco, po tym jak awansowała do 2. rundy Miami Open. Trybuny wiwatowały na jej cześć, a do publiczności zwróciła się oczywiście po hiszpańsku.

- Dziś był nieprawdopodobnie ciężki dzień do gry. Najważniejsze było przystosować się do tych warunków i nie zgubić koncentracji - odetchnęła z ulgą po zwycięstwie ze Stosur. W 2. rundzie Miami Open poprzeczka powędruje znacznie wyżej. Za rywalkę Puig będzie bowiem miała Caroline Wozniacki.

- W przeszłości miałyśmy już z Caroline zacięte mecze. Parę wygrałam ja, parę wygrała ona. Nie mogę się już doczekać kolejnego meczu przed moją publicznością - zapewniła mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro.