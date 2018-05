Nadal: Nie mogę o tym za dużo rozmyślać

Rafael Nadal sensacyjnie przegrał z Dominikiem Thiemem 5:7, 3:6 w ćwierćfinale Mutua Madrid Open i stracił numer 1 w rankingu na rzecz Rogera Federera, ale nie zamierza z tego powodu rozpaczać. - Taki jest sport - stwierdził tenisista z Majorki.

Porażka Nadala z Thiemem nadeszła trzy tygodnie po tym, jak hiszpański tenisista zmiótł Austriaka z kortu w Monte Carlo, wygrywając 6:0, 6:2. W piątek na Caja Magica karty rozdawał jednak Thiem.

- Kiedy gra dobrze, trudno go zatrzymać. Teraz grał dobrze, a ja nie - powiedział Nadal, który w pierwszym i drugim secie musiał odrabiać straty, a i tak Thiem potrafił przeprowadzić decydujący atak.

- Parę razy starałem się wrócić, ale nie grałem wystarczająco dobrze. Czasami nie gra się tak dobrze, jak by się chciało. Wcześniej wygrałem 50 setów z rzędu na tej nawierzchni. Teraz przegrałem. To nie był mój dzień. Ale taki jest sport. Nie mogę wrócić do hotelu i za dużo rozmyślać o porażce, tylko muszę się zastanowić, co mogę zrobić lepiej - podkreślił Hiszpan.

W poniedziałek Rafael Nadal rozstanie się z numerem 1. Nowym liderem zostanie bez gry Roger Federer. Szwajcar w ogóle nie bierze udziału w sezonie na kortach ziemnych, ale powtórzył manewr sprzed roku, dlatego w przeciwieństwie do Nadala nie ma do obrony żadnych punktów.

- W przeszłości traciłem już numer 1. Ale w dalszym ciągu cieszę się z tego, że jestem w formie, że mogę walczyć co tydzień. Taki jest mój cel nadrzędny: być szczęśliwym. Na tym się skupiam - zapewnił tenisista z Majorki, który w przyszłym tygodniu wystartuje w Rzymie.