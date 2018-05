Nadal pogrzebał ostatnią nadzieję włoskich kibiców

Wypełnione po brzegi trybuny kortu centralnego w Rzymie przez godzinę były w ekstazie. Reprezentant gospodarzy Fabio Fognini wygrał pierwszą partię z wiceliderem rankingu Rafą Nadalem 6:4. Potem jednak Hiszpan wręcz zmiótł z kortu Włoch. Dwie kolejne odsłony z zakończyły się wynikami 6:1, 6:2. W półfinale triumfator zmierzy się z Keiem Nishikorim z Japonii albo Serbem Novakiem Djokoviciem.

Nadal jest coraz bliżej ósmego mistrzostwa na Foro Italico. Jeśli to mu się uda będzie miał na koncie już 32. triumfy w imprezach ATP World Tour Masters 1000. Jednocześnie w najnowszym rankingu przegoni ponownie Rogera Federera ze Szwajcarii. W piątek Hiszpan tylko na początku miał problemy z faworytem gospodarzy. Potem robił na korcie, co chciał.

- Myślę, że w pierwszej partii obaj zaczęliśmy bardzo dobrze. Miałem szansę na odrobienie strat przy wyniku 1-4 w tej odsłonie, ale Fabio pokazał kilka niesamowitych zagrań w tym gemie. Miał wiele winnerów. Bardzo szybko atakował piłkę – mówił Nadal. Potem hiszpański mistrz dominował niepodzielnie. W drugim secie kapitalnie serwował, a na dodatek dwukrotnie przełamał przeciwnika.

- To, że tak prędko miałem brejka w drugim secie, mocno wpłynęło na moją pewność siebie. Grałem o wiele bardziej agresywnie forhendem. Kiedy tak robiłem, to łatwiej było mi korzystać z bekhendu. Naprawdę czuję, że to było dla mnie ważne zwycięstwo. Z tego spotkania mogę wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków. Cieszę się, że byłem w stanie sprawić, że to ja kontrolowałem pojedynek od rozpoczęcia drugiej partii.

Całe spotkanie trwało dwie godziny i 15 minut.

Fognini po raz pierwszy w karierze był w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. W tym roku 30-letni zawodnik występował w tej imprezie po raz 11.