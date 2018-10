Nagrody ATP World Tour. Hurkacz wśród nominowanych

W czwartek poznaliśmy nominacje do 2018 ATP World Tour Awards. W zacnym gronie znalazł się jedyny Polak w pierwszej setce Hubert Hurkacz, który ma szansę na statuetkę w kategorii Odkrycie Roku.

Sezon 2018 jest dla Hurkacza przełomowy. W styczniu tenisista z Wrocławia zajmował jeszcze miejsce w połowie trzeciej setki. Co prawda powinęła mu się noga w kwalifikacjach Australian Open, ale w Rolandzie Garrosie, na Wimbledonie i w US Open przebił się do głównej drabinki, notując wielkoszlemowe debiuty. W poniedziałek awansował na najwyższe w karierze 88. miejsce.

Wyniki Huberta Hurkacza poszły w świat. Młody Polak został dostrzeżony przez ATP World Tour i w czwartek został nominowany w kategorii Odkrycie Roku. Nagroda przewidziana jest dla zawodników #NextGenATP (21 lat lub młodszych), którzy w tym sezonie po raz pierwszy weszli do pierwszej setki i najmocniej podkreślili swoją obecność w tourze.

Już sama nominacja jest dla Hurkacza wielką nobilitacją, choć na zdobycie tej nagrody Polak ma iluzoryczne szanse. Faworytem w tej kategorii jest 19-letni Alex de Minaur, który jako 19-latek doszedł do 31. miejsca w rankingu. Wysoko stoją też akcje rewelacyjnego Ugo Humberta. Francuz ma znakomitą drugą część sezonu. Z sześciu ostatnich challengerów, w których startował, wygrał dwa, a w trzech doszedł do finału.

Pełna lista nominowanych 2018 ATP World Tour Awards:

Powrót Roku



Novak Djoković

Jason Kubler

John Millman

Kei Nishikori

Postęp Roku



Marco Cecchinato

Alex de Minaur

Kyle Edmund

Stefanos Tsitsipas

Odkrycie Roku



Alex de Minaur

Ugo Humbert

Hubert Hurkacz

Michael Mmoh

Jaume Munar

Sportowa Postawa Roku



Kevin Anderson

Juan Martin del Potro

Roger Federer

Rafael Nadal