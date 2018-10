Najlepszy sezon Fogniniego w karierze stał się faktem

Drobne problemy w meczu z Martonem Fucsovicsem w ćwierćfinale China Open miał Fabio Fognini, ale włoski tenisista wygrał w dwóch setach 6:4, 6:4 i przypieczętował najlepszy sezon w karierze.

W trochę ponad półtorej godziny Fognini odniósł w piątek 43. zwycięstwo w sezonie. Tym samym 31-letni Włoch pobił swój dotychczasowy rekord 42-27, który ustanowił w sezonie 2013. W tej chwili ma bilans 43-19 i jeszcze parę meczów przed sobą.

Do tej pory w 2018 roku Fabio Fognini zdobył trzy tytuły ATP World Tour, co również jest jego najlepszym wynikiem w jednym sezonie. Włoch zwyciężył w Sao Paulo, Bastad i Los Cabos. W rekordowym do tej pory 2013 roku Fognini wygrał jedynie imprezy w Stuttgarcie i Hamburgu.

Fognini pobił już swój rekord pod względem tytułów, ale próbuje go jeszcze wyśrubować. W zeszłym tygodniu dotarł do finału Shenzhen Open, gdzie przegrał z Bernardem Tomiciem.

W tym tygodniu Fabio Fognini rywalizuje w Pekinie i jest już w najlepszej czwórce. W meczu o finał Włoch spotka się z rozstawionym z numerem 1 Juanem Martinem Del Potro, którego w dwóch setach ograł w sierpniu w meczu o tytuł w meksykańskim Los Cabos.