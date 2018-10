Naomi Osaka: Triumf w US Open jak lody o smaku zielonej herbaty

Choć US Open był pierwszym tytułem wielkoszlemowym zdobytym przez Naomi Osakę, japońska tenisistka nie wspomina dobrze historycznego sukcesu w Nowym Jorku. Wszystko oczywiście przez Serenę Williams, która zabiła całą jej radość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Historyczny triumf Osaki, wściekłość Williams. Wideo Eurosport

Amerykańska mistrzyni w finale rozpętała prawdziwą burzę z sędzią Carlosem Ramosem. Niedozwolony coaching, roztrzaskanie rakiety i groźby pod adresem Ramosa doprowadziły do odjęcia gema, a Naomi Osakę do łez na ceremonii medalowej, kiedy z tryb rozległy się przeraźliwe gwizdy. Co prawda Osaka nie była ich adresatem, ale w całym zamieszaniu nie potrafiła się odnaleźć. Sytuacji nie poprawił apel Williams, by publiczność oddała hołd japońskiej triumfatorce.

Reklama

- Wspomnienia z US Open mam słodko-gorzkie. Dzień po tym w ogóle nie chciałam o tym myśleć, bo niekoniecznie to było najszczęśliwsze wydarzenie w moim życiu. Chciałam zostawić to za sobą - przyznała gorzko Naomi Osaka.

Triumf w Nowym Jorku Osaka porównała do lodów o smaku zielonej herbaty. - Kiedy się je spróbuje, są słodkie, ale i bardzo mocne. Tak smakuje to wspomnienie. Oczywiście cieszę się z tego, że zdobyłam tytuł wielkoszlemowy, nikt mi tego nie odbierze, ale generalnie to było dziwne doświadczenie - podsumowała japońska mistrzyni wielkoszlemowa.

Za show w finale US Open Serena Williams zapłaciła grzywnę w wysokości 13 tys. dolarów.