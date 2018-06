Napięty grafik Magdy Linette

Magda Linette nie ma ani chwili wytchnienia. W niedzielę zagra na ziemi w finale turnieju 125K series w Bol z Tamarą Zidansek, a dzień później przeniesie się do Holandii na korty trawiaste. W pierwszej rundzie imprezy w Hertogenbosch zmierzy się z Belindą Bencić.

Po nieudanym występie we French Open, gdzie Linette odpadła już w pierwszej rundzie, Polka poleciała do Chorwacji, aby odbudować formę w imprezie mniejszej rangi. W Bol została rozstawiona z numerem drugim. Nie zawiodła, bo dotarła aż do finału. Pokonała trzy rywalki, a w sobotę jej przeciwniczka Sarra Errani nie wyszła na kort.

O tytuł poznanianka zmierzy się z Tamarą Zidansek. Początek meczu Polki ze Słowenką o godz. 18. Dla naszej tenisistki będzie to pierwszy finał rangi WTA od września 2015 roku, kiedy w Tokio uległa Yaninie Wickmayer 6:4, 3:6, 3:6.

Linette nie ma ani chwili przerwy po chorwackiej imprezie. Już w poniedziałek stawi się w Holandii. Zmieni korty ziemne na trawiaste i rozpocznie przygotowania do Wimbledonu.

W Hertogenbosch na początek zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencić. Nie ma jeszcze wyznaczonej daty spotkania, ale prawdopodobnie będzie to wtorek. Linette nie dostanie więc zbyt wiele czasu na przestawieni się z clayu na dużo szybszą trawę.