Next Gen ATP Finals: Frances Tiafoe na początek dla Huberta Hurkacza

Wtorkowym meczem z Amerykaninem Francesem Tiafoe rozpocznie Hubert Hurkacz udział w drugiej edycji turnieju Next Gen ATP Finals, czyli mastersie dla tenisistów do 21 lat. Zawody potrwają od 6 do 10 listopada w Mediolanie.

W grupie A rywalami Polaka będą także Grek Stefanos Tsitsipas i Hiszpan Jaume Munar. W gr. B wystąpią: Australijczyk Alex de Minaur, Amerykanin Taylor Fritz, Rosjanin Andriej Rublow i Włoch Liam Caruana.

We wtorek, w pierwszej kolejce spotkań graczy urodzonych w 1997 roku i później w gr. A Hurkacz zmierzy się z Tiafoe (nie wcześniej niż o 19:30), a wcześniej - o godz. 14 Tsitsipas zagra z Munarem.

Po dwóch najlepszych zawodników z obu grup awansuje do półfinałów. W puli nagród jest 1,335 mln dol. Rok temu - bez Polaków - zwyciężył Koreańczyk Hyeon Chung.

Turniej we Włoszech rozgrywany będzie według zmienionych zasad - do trzech wygranych setów, a każdy set tylko do czterech wygranych gemów. Przy stanie 3:3 o zwycięstwie decydować będzie tie-break. Nie będzie netów po serwisach, a także przewag przy wyniku 40:40. Z kolei na korcie nie będzie linii deblowych. Tenisiści będą mogli w spornych sytuacjach korzystać np. z zapisu kamer.