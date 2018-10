Nick Kyrgios zatrzymał faworyta gospodarzy na turnieju w Tokio

Nick Kyrgios wiedział, że spotkanie z Yoshihito Nishioką w Tokio nie będzie spacerkiem. Japończyk uskrzydlony zwycięstwem w ubiegłotygodniowym Shenzhen Open zgodnie z oczekiwaniami postawił się Australijczykowi. Dzięki wygranej 7:5, 7:6(3) to jednak Kyrgios awansował do drugiej rundy Rakuten Japan Open Tennis Championships.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kyrgios i McEnroe naskoczyli na sędziego. Wideo Eurosport

- Było trudno. Po wygranej z poprzedniego tygodnia miał mnóstwo pewności siebie, a dodatkowo grał przed własną publicznością. To był dobry mecz. Co prawda dałem mu szanse w drugim secie, ale nigdy nie gra się łatwo z faworytem gospodarzy – powiedział Kyrgios.

Z 12 turniejów w tym sezonie Kyrgios tylko z jednym pożegnał się w pierwszej rundzie. W Tokio może się z kolei pochwalić bilansem 7-1.

- W przeszłości odnosiłem tu sukcesy, ale mam wrażenie, że w tym roku panują w hali trochę inne warunki. Gra się trochę szybciej, co chyba mi odpowiada. Dobrze się czuję w Tokio i zawsze dobrze się tu spisuję. Tak było również w czasach juniorskich – podkreślił Kyrgios.

W kolejnej rundzie Australijczyk zagra z Richardem Gasquetem. Francuz ma z Kyrgiosem dobry bilans: 5-2, ale nie zagrał z nim od Roland Garros 2016.

Zdjęcie