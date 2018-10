Nieudany powrót Katarzyny Piter do cyklu WTA

Katarzyna Piter nie zagra w głównej drabince turnieju w Luksemburgu. W 1. rundzie kwalifikacji tenisistka z Poznania przegrała z rozstawioną z piątką Arantxą Rus 1:6, 3:6.

27-letnia Piter, która w 2014 roku plasowała się w pierwszej setce rankingu i zaliczyła występy w głównej drabince wszystkich turniejów wielkoszlemowych, od dłuższego czasu szuka formy szczebel niżej.

W piątek w parze z Czeszką Barborą Stefkovą wygrała nawet ITF w Cherbourgu w grze podwójnej. W singlu sukcesów jednak brak, choć w tym sezonie poznanianka dwukrotnie doszła do finałów w imprezach tej rangi. Piter chciałaby jednak wrócić do cyklu WTA Tour, gdzie w tej chwili występuje okazjonalnie w kwalifikacjach.

W sobotę 27-latka walczyła o główną drabinkę Luxembourg Open, ale szybko została pozbawiona złudzeń przez rywalkę, która znajduje się w rankingu o prawie 200 miejsc wyżej.

Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby przy stanie 1:1 Katarzyna Piter wykorzystała jednego z dwóch breakpointów. Zmarnowana okazja podcięła skrzydła polskiej tenisistce, która do końca pierwszego seta nie wygrała już żadnego gema. Losy drugiego rozstrzygnęły się błyskawicznie. 112. na świecie Rus prowadziła już 4:0 i nawet strata podania w szóstym gemie nie miała prawa wyrządzić jej większej krzywdy.

Do awansu do głównej drabinki w Luksemburgu Arantxa Rus potrzebuje jeszcze dwóch zwycięstw. Katarzynę Piter czeka powrót do ITF.