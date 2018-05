Novak Djoković awansował do trzeciej rundy Rolanda Garrosa

Rozstawiony z "20" serbski tenisista Novak Djoković awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Były lider światowego rankingu, który długo zmagał się z kryzysem formy, pokonał w środę hiszpańskiego kwalifikanta Jaume Munara 7:6 (7-1), 6:4, 6:4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Novak Djoković w najlepszym wydaniu. Wideo Eurosport

Zajmujący 155. miejsce na liście ATP Munar grał bez kompleksów i sprawił Djokovicowi nieco problemów. W pierwszym secie Serb dwukrotnie stracił podanie, a w drugim raz. Zawodnik z Belgradu, choć wygrał w trzech setach, daleki jest jeszcze od swojej najlepszej formy. W środę zanotował 33 niewymuszone błędy, o 10 więcej niż jego 21-letni rywal.

Reklama

Zajmujący obecnie 22. miejsce w światowym rankingu Djokovic nie błyszczał również na otwarcie, gdy pokonał Brazylijczyka Rogerio Dutrę Silvę 6:3, 6:4, 6:4. Było to jego 60. zwycięstwo w paryskim turnieju.

"Jaume to młody człowiek, bardzo utalentowany i grający bardzo ofensywnie. Jest bardzo skoncentrowany na swojej drodze jak na swój wiek. Muszę mu tego pogratulować. Wszyscy wiedzą, że nie jestem w szczytowej formie, ale to dopiero początek turnieju. Rywalizują tu najlepsi na świecie. Postaram się poprawiać i dać z siebie wszystko" - podsumował 31-letni Serb.

Ma on na koncie 12 tytułów wielkoszlemowych. Na kortach ziemnych w Paryżu po taki sukces sięgnął raz - dwa lata temu. Wówczas dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy mogą pochwalić się co najmniej jednym triumfem w każdej z czterech imprez tej rangi.

Po wspomnianym zwycięstwie na kortach im. Rolanda Garrosa zaczęły się jednak jego kłopoty z formą i zdrowiem, które nasiliły się w poprzednim sezonie. W lipcu skreczował w ćwierćfinale Wimbledonu z powodu kontuzji łokcia i na tym zakończył ubiegłoroczne występy. Styczniowym Australian Open powrócił do gry po półrocznej przerwie, ale wyraźnie nie był w pełni sił. W 1/8 finału przegrał z będącym rewelacją imprezy Koreańczykiem Hyeonem Chungiem. Po odpadnięciu w Melbourne zdobywca 12 tytułów wielkoszlemowych zdecydował się na operację ręki.

Wznowił rywalizację na początku marca, ale w większości startów szybko odpadał. Przebłysk dawnej formy zasygnalizował dopiero w majowym turnieju na "mączce" w Rzymie, gdzie dotarł do półfinału.

W trzeciej rundzie czeka go konfrontacja z kolejnym Hiszpanem. Tym razem po drugiej stronie kortu stanie rozstawiony z "13" Roberto Bautista Agut.