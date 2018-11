Novak Djoković: Dokonałem fenomenalnej rzeczy

Po niemal dwóch latach przerwy Novak Djoković powrócił w poniedziałek na szczyt rankingu ATP. Dla niego to już trzeci w karierze powrót na szczyt. 223. tydzień na miejscu numer jeden rozpoczął po wyprzedzeniu Rafael Nadala.

Zdjęcie Novak Djoković /SID

Djoković został pierwszym tenisistą od 2000 roku i Marata Safina, który w trakcie jednego sezonu awansował na szczyt spoza czołowej „20”. Rosjanin uczynił to z 38. pozycji między 28 lutego i 20 listopada, a Serb z 22. pozycji, na której znalazł się 21 maja. Wcześniej tak odległą lokatę zajmował 2 października 2006 roku, mając ledwie 19 lat.

- Biorąc pod uwagę to przez co przeszedłem w ostatnim roku, dokonałem rzeczy fenomenalnej. Gdyby ktoś powiedział mi pięć miesięcy temu, że tak się stanie, uznałbym to za nierealne, patrząc na moją grę i to, jak czułem się na korcie – powiedział Nole.

Po styczniowym Australian Open Djokovic przeszedł operację prawego łokcia. Turniej w Melbourne był i tak jego pierwszym po półrocznej przerwie. W kwietniu powrócił do treningów z wieloletnim szkoleniowcem Marianem Vajdą. Jeszcze w maju Serb miał bilans 6-6, ale od tego czasu zanotował 43 zwycięstwa i 5 porażek. Na fali wznoszącej znajduje się od Wimbledonu, od którego może się pochwalić bilansem 31-2.

Nole wciąż nie może być jednak pewny miejsca numer 1 na koniec roku. O tym zadecydują Finały ATP, które zaplanowano w dniach 11-18 listopada. Jego rywalem w wyścigu o zakończenie piątego roku na czele rankingu ATP będzie Rafael Nadal.

Najlepsi tenisiści w liczbie tygodni na czele rankingu: