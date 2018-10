Novak Djoković o grze w ruletkę z Kevinem Andersonem

Novak Djoković przełamał opór Kevina Andersona i w ćwierćfinale turnieju w Szanghaju pokonał tenisistę z RPA 7:6 (7-1), 6:3. Przez całe spotkanie Serb zdołał przełamać rywala tylko raz, ale to wystarczyło.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Historyczny debel. Djoković i Federer w końcu zagrali razem. Wideo Eurosport

- Jestem bardzo zadowolony z tego, jak returnowałem. Byłem w stanie przebić większość piłek. Oczywiście kiedy po drugiej stronie siatki ma się przeciwnika, który tak serwuje, czasami jest to ruletka. Trzeba wybrać któryś róg, odpowiednio się ustawić - relacjonował po awansie do półfinału Novak Djoković.

Reklama

W pierwszym secie obaj mieli po jednym breakpoincie, ale nie doszło do przełamań, w związku z czym potrzebny był tie-break.

- Zagrałem perfekcyjnego tie-breaka, a w drugim secie udało mi się wywalczyć to kluczowe przełamanie. Mecz był bardzo wyrównany, a ja jestem bardzo zadowolony z tego, co pokazałem - cieszył się Djoković, który w drugim secie szybko przełamał Andersona na 2:0. To wystarczyło, bo w piątek Serb był nie do przełamania. Teraz czeka go pojedynek z Alexandrem Zverevem, z którym ma stare rachunki do wyrównania. W maju 2017 roku na kortach ziemnych w Rzymie 19-letni wówczas Niemiec wygrał 6:4, 6:3.

- Nie graliśmy od ponad dwóch lat, zmierzyliśmy się do tej pory raz. Od tego czasu on ugruntował sobie pozycję między najlepszymi. On też świetnie serwuje, dlatego zapowiada się bardzo podobny mecz. Będę się trzymał rzeczy, które podziałały w ćwierćfinale - zapowiedział Novak Djoković.