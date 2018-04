Novak Djoković powróci do Mariana Vajdy?

Przed rozpoczęciem sezonu na kortach ziemnych były lider rankingu ATP Novak Djoković trenował w hiszpańskiej Marbelli pod okiem Mariana Vajdy. Słowak był trenerem Nole’a przez 11 lat, a rozstał z nim się w 2017 roku.

Zdjęcie Marian Vajda et Novak Djokovic /Getty Images

W sztabie szkoleniowym Serba co rusz dochodzi do zmian. Ostatnio Djoković rozstał się z Andre Agassim i Radkiem Stepankiem. W rozmowie z ESPN Agassi miał powiedzieć, że między nimi dochodziło do "nieporozumień", ale w żaden sposób tych doniesień nie skomentował 12-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych.

„Moje osobiste relacje ze Stepankiem są i pozostaną znakomite. Podobała mi się praca z nim i to, jak wiele się nauczyłem. Dlatego jestem wdzięczny Radkowi za ten czas. Zakończyła się również współpraca z Andre Agassim” – poinformował Djoković w specjalnym oświadczeniu.

Vajda współpracę z Serbem rozpoczął w grudniu 2006 roku, by następnie łączyć rolę z Borisem Beckerem. Panowie rozstali się dopiero w maju 2017 roku „za porozumieniem stron”. Na razie brak jednak potwierdzenia, by Djoković i Vajda mieli pracować razem na stałe.

W tym roku na kortach ziemnych Nole będzie szukał swojej najlepszej formy. Od czasu powrotu na korty po kontuzji łokcia w zaledwie jednym z trzech turniejów zdołał wygrać dwa kolejne mecze. Jego pierwszą imprezą na tej nawierzchni będzie turniej w Monte Carlo. Obecnie Novak sklasyfikowany jest na 13. miejscu w rankingu ATP.