Novak Djoković przełożył atak szczytowy

Novak Djoković nie zdecydował się w tym tygodniu na start ani w Bazylei, ani w Wiedniu, co oznacza, że numer 1 w rankingu będzie mógł odebrać Rafaelowi Nadalowi najwcześniej w Paryżu.

Fantastyczna druga połowa roku sprawiła, że Djoković lada moment może odzyskać miano najlepszego tenisisty świata. Serb nie przegrał od 20 meczów, zdobył trzy tytuły z rzędu i zbliżył się do Nadala na wyciągnięcie ręki. Miał szansę go wyprzedzić już w najbliższym notowaniu, ale nie zdecydował się na start w żadnym z rozgrywanych w tym tygodniu turniejów rangi ATP World Tour 500.

Według dyrektora wiedeńskiego turnieju serbski tenisista wolał odpocząć przed decydującą częścią sezonu, która zadecyduje o tym, czy zakończy rok jako numer 1 w rankingu.

- Do samego końca robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby go ściągnać, ale Novak dał jasne sygnały, że musi odpocząć - wyjaśnił Herwig Straka, który wcześniej przekonywał, że był w codziennym, telefonicznym kontakcie z agentem tenisisty. - 500 punktów byłoby dla niego dużym bonusem w kontekście kolejnego sezonu - mobilizował dyrektor turnieju w Wiedniu, ale ostatecznie nie skusił tym Serba.

Nowym-starym liderem rankingu Novak Djoković będzie mógł zatem zostać dopiero w Paryżu. Osiągnie to bez oglądania się na wyniki Rafaela Nadala, jeśli wygra Rolex Paris Masters.