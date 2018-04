Novak Djoković stawia na sprawdzonych ludzi

Novak Djoković odzyskał wiarę we własne umiejętności. Po tym jak doszedł do trzeciej rundy Monte Carlo Masters, serbski tenisista ogłosił przedłużenie współpracy z trenerem Marianem Vajdą.

Zdjęcie Marian Vajda i Novak Djoković /Getty Images

W ostatnim czasie kariera Novaka Djokovicia to pasmo niepowodzeń. Kontuzja łokcia zepsuła Serbowi poprzedni sezon i całkowicie wytrąciła go z równowagi. Djoković wrócił w styczniu po wielomiesięcznej przerwie, jednak forma pozostawała daleka od oczekiwanej. W związku z tym były numer 1 podziękował dotychczasowym trenerom Andre Agassiemu i Radkowi Stepankowi i sięgnął po sprawdzone rozwiązanie, czyli wrócił do współpracy z Marianem Vajdą.

Słowak to autor wszystkich sukcesów Novaka Djokovicia. Prowadził go przez 11 lat. Rozstali się w połowie ubiegłego roku, gdy na karierę tenisisty coraz większy wpływ zaczęli mieć różnej maści doradcy. Ale Djoković i Vajda puścili w niepamięć dawne nieporozumienia i wrócili do współpracy.

Nowe otwarcie było obiecujące. W Monako serbski tenisista osiągnął trzecią rundę. W meczu o ćwierćfinał przegrał po walce z Dominikiem Thiemem 7:6 (7-2), 2:6, 3:6. Djoković wziął to za dobrą monetę i poprosił Vajdę o to, żeby został z nim na dłużej.

- Marian zostanie z nami do końca sezonu na kortach ziemnych. A co będzie dalej, to zobaczymy - powiedział Novak Djoković, który w najbliższym tygodniu będzie rywalizował w Barcelonie.