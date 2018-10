Novak Djoković. Wypad z żoną postawił go na nogi

Novak Djoković przyznał, że punktem zwrotnym w tym sezonie była dla niego wyprawa wspinaczkowa z żoną Jeleną, na którą udał się po Rolandzie Garrosie.

Zdjęcie Novak Djoković /Getty Images

- Wszystko zaskoczyło po wyprawie wspinaczkowej. Finał w Queens, tytuły na Wimbledonie, w Cincinnati i w US Open. Kto by pomyślał w maju, że dojdę do tego wszystkiego - komentował z zadowoleniem Djoković, który pozbierał się na tyle, że w drugiej części sezonu wywalczył dwa tytuły wielkoszlemowe.

Szczególnie wyczerpujący dla "Nole" był turniej w Nowym Jorku. - Pod względem fizycznym i psychicznym US Open był dla mnie jednym z najbardziej wymagających wielkich szlemów. A wygranie szlema jest jak wspinaczka na Mount Everest. Potem musisz zrobić sobie przerwę, żeby naładować baterie - nawiązał do swojej wyprawy serbski tenisista.

Novak Djoković w tym tygodniu jeszcze pauzuje po US Open. Walczący z Rafaelem Nadalem i Rogerem Federerem o numer 1 na koniec sezonu tenisista z Belgradu wróci na korty dopiero w przyszłym tygodniu w Szanghaju.