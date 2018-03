Osaka: Chciałam, aby ona choć raz krzyknęła „come on”

Dla japońskiej tenisistki Serena Williams od zawsze była idolką. Teraz Naomi Osaka spotkała się z legendarną Amerykanką w pierwszej rundzie w Miami. Młodsza z zawodniczek wygrała pewnie 6:3, 6:2. - Granie z nią było trochę dziwne. Denerwowałam się. Cieszę się, że mogłam uścisnąć jej dłoń – powiedziała zwyciężczyni.

Zdjęcie Japonka Naomi Osaka /Getty Images

- Miałam zamiar, aby w tym pojedynku ją czymś zadziwić. Chciałam, aby choć raz wykrzyczała to swoje „come on”. Myślę, że chociaż raz mi to się udało i jestem bardzo z tego zadowolona – komentowała Osaka. - Przed rozpoczęciem spotkania byłam zdenerwowana, ale potem wszystko minęło. Serena była dla mnie jednym z powodów dzięki którym zaczęłam grać w tenisa. Oglądałam ją mnóstwo razy w telewizji. Teraz z nią się zmierzyłam i naprawdę trudno było mi zapomnieć na korcie, że to właśnie ona jest moją rywalką. To było trudne. Dopiero po trzech gemach udało mi się odgonić takie myśli. Nigdy jednak nie czułam się tak na korcie. Zagrałam z wyjątkową osobą.

- Starałam się nie zwracać uwagi na to, że ona ma jakieś problemy na korcie. Zwariowałabym, gdybym zbyt dużo na nią patrzyła. Wiele razy ona wykorzystywała swoje najlepsze uderzenia. Wtedy czułam, że to są właśnie te zagrania Sereny, które widziałam w przeszłości – dodawała Osaka.

Japonka pokonała Williams bardzo pewnie. Amerykanka w przeszłości wygrywała tę imprezę ośmiokrotnie. Po raz pierwszy od 21 lat przegrała w pierwszej rundzie na twardym korcie w Stanach Zjednoczonych.

- Myślę, że była smutna, że tak to się skończyło. Byłam nowa w tourze, gdy ona nieco ponad rok temu robiła sobie przerwę po Australian. To, że mogłam uścisnąć jej rękę po ostatniej akcji było naprawdę bardzo fajne. Powiedział, że wykonałam dobrą pracę. Byłam nieco stremowana tą sytuacją. To dziwne, gdy walczy się z osobą, którą podziwiało się od małego. Oczywiście, mam do niej wielki szacunek, ale chciałam wygrać. Chciałam, aby poznała, kim jestem – dodawała 20-letnia zawodniczka.

Williams po pojedynku odmówiła spotkania z mediami. Prawdopodobnie będzie musiała zapłacić 1000 dolarów kary. Potem wydała krótkie oświadczenie.

- Każdy turniej jest dla mnie szansą, aby lepiej zrozumieć elementy, które muszę poprawić. Naomi zagrała wspaniały mecz, a ja chcę nadal kontynuować mój powrót i robić postęp każdego kolejnego dnia. Jestem bardzo wdzięczna moim fanom, którzy w tej niesamowitej podróży wspierają mnie każdego dnia – napisała Serena Williams.

Osaka w drugiej rundzie zmierzy się z turniejową czwórką, a więc Eliną Switoliną z Ukrainy.