Petra Kvitova w trzeciej rundzie w Wuhanie

Dwukrotna mistrzyni Dongfeng Motor Wuhan Open Petra Kvitova będzie groźna i w tym roku. Na otwarcie tegorocznego turnieju w Wuhanie leworęczna Czeszka pokonała w 2. rundzie Aleksandrę Krunić 6:3, 6:4.

- Jestem dziś bardzo usatysfakcjonowana. Poprzednio z nią przegrałam. Ona gra trochę inaczej niż inne zawodniczki, dlatego wiedziałam, że będzie ciężko - powiedziała Petra Kvitova, która w turnieju rozstawiona jest z piątką.

Obawy Kvitovej szybko straciły jednak rację bytu. W trzech pierwszych gemach serwisowych Krunić czeska tenisistka wywalczyła dwa przełamania i uciekła rywalce na 5:1.

- Dużo pomógł mi serwis. Byłam z niego bardzo zadowolona. Trzymałam się tego, co miałam zrobić. Grałam agresywnie, ale nie podejmowałam zbyt dużego ryzyka - komentowała Czeszka.

W drugiej odsłonie Kvitova wywalczyła przełamanie na 4:3 i to wystarczyło, by rozstrzygnąć spotkanie w dwóch setach.

W meczu o ćwierćfinał Petra Kvitova spotka się z Anastazją Pawluczenkową, która również w dwóch setach niespodziewanie wyeliminowała Kiki Bertens 6:4, 6:2.

