Pewne otwarcie Kubota i Melo w 's-Hertogenbosch

Obrońcy tytułu Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie mieli problemów w pierwszym meczu w sezonie na kortach trawiastych. W 1. rundzie turnieju w 's-Hertogenbosch polsko-brazylijska para pokonała Yuichiego Sugitę i Donalda Younga 6:2, 6:2.

Kubot z Melo niedawno stracili numer 1 w rankingu deblowym, ale w Holandii w dalszym ciągu rozstawieni są z jedynką.

Do 's-Hertogenbosch przyjechali z Paryża. We French Open zaczęli odzyskiwać wigor, ale zatrzymali się na 3. rundzie. Był to ich ostatni turniej na kortach ziemnych.

Pierwszy mecz na trawie Łukaszowi Kubotowi i Marcelo Melo zajął godzinę bez dwóch minut. Mistrzowie Wimbledonu dyktowali warunki od początku do końca. W każdym z setów po razie stracili podanie, ale sami przełamywali rywali odpowiednio dwu- i trzykrotnie.

Kolejnych rywali dla Polaka i Brazylijczyka wyłoni spotkanie Sander Arends i Matwe Middelkoop kontra Andreas Seppi i Andriej Wasilewski.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo na kortach trawiastych mają mnóstwo punktów do obrony. Przed rokiem wygrali wszystkie turnieje na tej nawierzchni, w których brali udział: 's-Hertogenbosch, Halle, no i oczywiście Wimbledon.