Porażka Murraya po niemal rocznej przerwie w grze

Były lider rankingu tenisistów Andy Murray przegrał z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem 6:2, 6:7 (4-7), 5:7 w pierwszej rundzie turnieju ATP na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Był to pierwszy mecz Szkota po prawie rocznej przerwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Fibak: Hubert Hurkacz przypomina Murraya. Wideo Eurosport

Murray nie grał od 12 lipca 2017 roku, gdy w ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Amerykaninem Samem Querreyem. Odczuwał wtedy od dłuższego czasu silny ból w prawym biodrze.

Reklama

Po półrocznym odpoczynku zdobywca trzech tytułów wielkoszlemowych miał wrócić do gry w styczniowym Australian Open, ale zamiast na kort udał się do szpitala, gdzie przeszedł operację. Treningi wznowił pod koniec marca z myślą powrotu do gry na kortach trawiastych. I wówczas zapowiedział, że będzie chciał wznowić udział w rywalizacji, gdy ta przeniesie się na korty trawiaste.

Obecnie Murray zajmuje 155. miejsce w rankingu ATP.