Porażka Rafaela Nadala w Madrycie, Roger Federer nowym numerem 1

Dominic Thiem zakończył serię 21 zwycięstw i 50 kolejnych wygranych setów Rafaela Nadala. Austriak pokonał Hiszpana 7:5, 6:3 w ćwierćfinale Mutua Madrid Open. Oznacza to, że po sześciu tygodniach na prowadzenie w rankingu ATP powróci Roger Federer, dla którego będzie to już 309. tydzień na czele zestawienia najlepszych tenisistów świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thiem pokonał Coricia tym razem już w 3. rundzie. Wideo Eurosport

W poprzednim sezonie tylko Thiem pokonał Nadala na korcie ziemnym. Miało to miejsce podczas turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Wygraną w Madrycie Austriak zrewanżował się tenisiście z Majorki za porażkę w Rolex Monte Carlo Open sprzed kilku tygodni.

Reklama

W pierwszym secie do stanu 5:5 obaj zanotowali po jednym breaku, ale końcówka należała do Thiema. W drugiej partii Austriak prowadził 3:1, ale rywal doprowadził do remisu 3:3. Trzy ostatnie gemy były jednak popisem tenisisty rozstawionego z piątką.

24-latek z Wiener Neustadt tradycyjnie już trzymał się końcowej linii, ale bardzo umiejętnie przyspieszał grę uderzeniami z forhendu i bekhendu. Dzięki temu nie dawał Nadalowi szans na uzyskanie przy uderzeniach odpowiedniej mocy i głębokości.

Teraz Thiem będzie mógł przełamać w końcu złą serię meczów z Kevinem Andersonem. W ostatnich sześciu pojedynkach między nimi górą był zawodnik z RPA. Obaj nigdy nie rywalizowali jednak na korcie ziemnym, ulubionej nawierzchni Thiema.