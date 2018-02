Puchar Davisa. Maraton z de Minaurem padł łupem Zvereva

Niesamowicie emocjonująco rozpoczął się piątkowy mecz Pucharu Davisa Australii z Niemcami. Rakieta numer pięć na świecie Alexander Zverev na otwarcie pokonał po niemal czterogodzinnej walce Alexa de Minaura 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(4). W czwartym secie Niemiec przegrywał już 0:3 i musiał bronić break pointu na 0:4, ale skutecznie zdołał odwrócić losy rywalizacji.

Zdjęcie Alexander Zverev /PAP/EPA Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze tenisowe mecze 2017 roku. Wideo Eurosport

- Mam nadzieję, że ten właśnie punkt zadecyduje o naszym zwycięstwie. Do wygranej potrzebujemy już tylko dwóch – powiedział po ostatniej piłce Zverev.

Reklama

- To były cztery najlepsze godziny w moim życiu – przyznał z kolei 18-letni de Minaur, mocno przez cały czas wspierany przez publiczność w Brisbane. – Zostawiłem na korcie wszystko, co miałem. Jestem wstrząśnięty porażką. Co nie zmienia faktu, że czuję się dumny z tego, że tak zagrałem – dodał.

Na pierwszy punkt gospodarze długo czekać nie musieli. W drugim piątkowym meczu Nick Krygios pokonał bowiem Jana-Lennarda Struffa 6:4, 6:4, 6:4.

- Wszyscy od niego oczekują zwycięstw w takich meczach, a on nie zawiódł. Nie gra się łatwo z pozycji faworyta. Dziś fantastycznie serwował – podkreślił kapitan reprezentacji Australii Lleyton Hewitt.

Zdjęcie Alexander Zverev / PAP/EPA

Wyniki:



Australia - Niemcy 1:1



Alex de Minaur - Alexander Zverev 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (4-7)



Nick Kyrgios - Jan-Lennard Struff 6:4, 6:4, 6:4



Hiszpania - Wielka Brytania 1:1

Albert Ramos - Liam Broady 6:3, 6:4, 7:6 (8-6)

Roberto Bautista - Cameron Norrie 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 2:6



Japonia - Włochy 1:1

Taro Daniel - Fabio Fognini 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 2:6

Yuichi Sugita - Andreas Seppi 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 7:6 (7-1)



Kazachstan - Szwajcaria 2:0



Dmitrij Popko - Henri Laaksonen 6:2, 7:6 (9-7), 3:6, 7:5

Michaił Kukuszkin - Adrian Bodmer 3:6, 6:3, 6:2, 6:3



Francja - Holandia 1:1

Adrian Mannarino - Thiemo de Bakker 6:7 (4-7), 3:6, 3:6

Richard Gasquet - Robin Haase 6:4, 7:6 (7-3), 3:6, 7:5



Chorwacja - Kanada 1:1



Borna Coric - Vasek Pospisil 3:6, 6:2, 6:3, 6:2

Viktor Galovic - Denis Shapovalov 4:6, 4:6, 2:6



Serbia - USA 0:2

Laslo Djere - Sam Querrey 7:6 (7-4), 2:6, 5:7, 4:6



Dusan Lajovic - John Isner 4:6, 7:6 (9-7), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7)



Belgia - Węgry 2:0



Ruben Bemelmans - Marton Fucsovics 6:4, 4:6, 7:6, (7-5), 6:3

David Goffin - Attila Balazs 6:4, 6:4, 6:0