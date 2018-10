Puchar Davisa. Pique wierzy, że Nadal i Djoković zagrają w odmienionym formacie

W listopadzie 2019 roku w Madrycie odbędą się finały Pucharu Davisa. W środę podczas konferencji prasowej głos zabrał Gerard Pique, który jest założycielem i prezesem firmy odpowiadającej za organizację rozgrywek w nowej formule. Piłkarz FC Barcelona nie ukrywa, że chciałby zobaczyć rywalizujących Rafaela Nadala, Novaka Djokovicia i Rogera Federara.

Nowy format rozgrywek wdrożony przez należącą do Pique firmy Kosmos budzi dużo kontrowersji. Zamiast dwóch zespołów w ramach finałów dojdzie do tygodniowej rywalizacji aż osiemnastu reprezentacji, z których każda będzie miała szansę na ostateczny triumf. Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądała forma awansu i spadku. Panuje przekonanie, że jest to zamach na tradycję rozgrywek, które istnieją od 118 lat.

Jednak Pique nic sobie z tego nie robi i chce ściągnąć do Madrytu jak najwięcej gwiazd. Pewne jest, że udział w finałach ma już zapewniona Hiszpania. Wciąż aktywny piłkarz Barcelony chce, by w rywalizacji nie zabrakło Rafaela Nadala. Liczy również na Serba Novaka Djokovicia i Szwajcara Rogera Federera. Problem w tym, że kilka tygodni później w Australii odbędzie ATP World Team Cup, kolejny nowy zespołowy event, w którym do zarobienia będą dobre pieniądze, a termin powinien bardziej odpowiadać tenisistom.

- Rozmawiałem z tymi zawodnikami. Rozmowy z Rafą były bardzo pozytywne, jeśli nie będzie miał kontuzji, to na pewno tutaj będzie – zdradził Pique.

- Jeśli Novak będzie musiał wybierać, gdzie się pojawi, to stwierdził, że wybierze turniej ATP. Wkrótce czekają nas kolejne rozmowy, on reprezentuje zawodników, a nasze pierwsze spotkanie minęło w miłej atmosferze. Jestem przekonany, że możemy dojść do porozumienia – wyznał.

Inaczej wygląda sytuacja z 37-letnim Federerem, który od jakiegoś czasu bardzo dokładnie dobiera turnieje, w których wystąpi. Szwajcar nie grał w Pucharze Davisa od 2015 roku.

- Federer jest na tym etapie kariery, w którym priorytetem są dla niego najważniejsze turnieje. Rozmawiałem z jego przedstawicielami i żadne drzwi nie zostały zamknięte – zakończył Pique.

