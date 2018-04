Puchar Davisa. Polska - Zimbabwe 3:1. Kamil Majchrzak postawił kropkę nad i

Zadanie wykonane. Polska pokonała Zimbabwe 3:1 i awansowała do trzeciej rundy Grupy II Strefy Euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Punkt na wagę zwycięstwa zdobył w niedzielę Kamil Majchrzak, który pokonał Benjamina Locka 6:3, 6:2. We wrześniu o awans do tenisowej drugiej ligi zagramy na wyjeździe z Rumunią.

Z powodu nieobecności kontuzjowanego Huberta Hurkacza rakietą numer jeden "Biało-Czerwonych" w meczu z Zimbabwe był Kamil Majchrzak. Na 22-latku ciążyła więc spora odpowiedzialność. W sobotę młody Polak znakomicie zdał w Sopocie test dojrzałości i pewnie pokonał Takanyiego Garangangę 6:2, 6:2.

W niedzielę test miał jeszcze trudniejszy. Jego ewentualna wygrana z Benjaminem Lockiem zapewniałaby drużynie końcowy triumf nad ekipą z Afryki i awans do kolejnej rundy. Wystarczyło tylko i aż wywiązać się z roli faworyta. - Jeśli zagra tak jak dzień wcześniej, powinien zwyciężyć bez kłopotu. Jest w dobrej formie - przekonywał kapitan Polaków Radosław Szymanik.

Majchrzak zaczął niemrawo. Stracił dwa gemy przy własnym serwisie, ale na szczęście błyskawicznie je odrabiał. Opanował nerwy dopiero przy stanie 3:3. Wtedy wygrał lacostowskiego gema. Jest to siódmy gem w secie przy stanie 3:3. Mówi się, że ten kto go wygrywa, potem triumfuje w partii. Tak też było w przypadku Polaka, który po chwili przełamał podanie rywala, a potem wygrał swój serwis i seta 6:3.

Majchrzak grał na coraz większym luzie. Popełniał mniej błędów i miał mecz pod kontrolą. Nie zdarzały mu się przestoje. Prezentował solidny, pewny tenis. W efekcie wygrał drugą partię 6:2, a całe spotkanie 2:0 w setach. Mecz zakończył najlepiej jak mógł, czyli asem serwisowym. W sobotę Majchrzak spędził na korcie godzinę i dziewięć minut, w niedzielę osiem minut dłużej. Polska pokonała Zimbabwe 3:1.

Co teraz? O awans do tenisowej drugiej ligi zagramy we wrześniu na wyjeździe z Rumunią, która rozbiła Maroko aż 5:0.

Wynik niedzielnego singla w meczu Polska - Zimbabwe:

Kamil Majchrzak - Benjamin Lock 6:3, 6:2

Stan rywalizacji: 3:1 dla Polski

Awans: Polska

Z Sopotu Piotr Kaszubski