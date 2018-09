Puchar Davisa. Sędzia Ramos dostał mecz Amerykanów

Międzynarodowa Federacja Tenisowa zamknęła dyskusję na temat Carlosa Ramosa. Sędzia, który naraził się Serenie Williams w sobotnim finale US Open, w najbliższy weekend poprowadzi w Zadarze prestiżowy półfinał Pucharu Davisa pomiędzy Chorwacją a Stanami Zjednoczonymi.

Decyzja o obsadzeniu Ramosa zapadła we wtorek, trzy dni po tym jak Portugalczyk nie patyczkował się z Sereną Williams w finale US Open z Naomi Osaką. Za niedozwolony coaching (co przyznał sam trener Amerykanki), połamanie rakiety i atak werbalny sędzia ukarał Williams stratą gema. Wywołało to wściekłość amerykańskiej tenisistki, która nie mogła pogodzić się z tym, że Ramos... postąpił zgodnie z przepisami. Williams zarzuciła Portugalczykowi między innymi szowinizm, co wielu jej przyklasnęło. Instytucje tenisowe są jednak dla 23-krotnej mistrzyni wielkoszlemowej równie bezwzględne co Carlos Ramos.

Słuszność decyzji Ramosa potwierdziło biuro US Open, które za trzy przypadki złamania przepisów nałożyło na Serenę Williams grzywnę w wysokości 17 tys. dol. Stosownym oświadczeniem arbitra wzięła też w obronę Międzynarodowa Federacja Tenisowa. Za kolejny gest solidarności z Ramosem należy odebrać wyznaczenie arbitra do poprowadzenia w najbliższy weekend meczu Pucharu Davisa, i to z udziałem Amerykanów. Już w piątek krajanie Sereny Williams rozpoczną w Zadarze półfinał z Chorwatami.