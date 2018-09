Puchar Davisa. Ważne zwycięstwo Hurkacza w meczu z Rumunią

Najlepszy obecnie polski singlista wytrzymał presję i zdobył drugi punkt dla "Biało-Czerwonych" w meczu 3. rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Davisa przeciwko Rumunii. Hubert Hurkacz wygrał z reprezentantem gospodarzy Mariusem Copilem 6-3, 6-4. Po czterech spotkaniach jest remis 2-2. O końcowej wygranej zadecyduje pojedynek Kamila Majchrzaka z Adrianem Ungurem.

Po niedzielnej porażce debla Łukasza Kubot/Marcin Matkowski sytuacja Polaków mocno się skomplikowała. Przegrywaliśmy z Rumunią 1-2 i nie mogliśmy już sobie pozwolić na żadne potknięcie.

Zadanie pięknie wykonał Hubert Hurkacz, który doprowadził do remisu. Nasz najlepszy obecnie singlista bez większych problemów pokonał Mariusa Copila. Wygrał w dwóch setach 6-3, 6-4. Wytrzymał presję. Widać było, że ma więcej pewności siebie po tym jak ostatnio występował w drugiej rundzie US Open. 21-latek ani przez moment nie był zagrożony. W pierwszej partii odebrał serwis rywalowi w ósmym gemie, a w drugiej w siódmym. Sam nie został przełamany. Obronił za to dwa break pointy. Dobrze czuł się na korcie ziemnym w Cluj.

O wygranej w meczu Rumunia – Polska zadecyduje więc ostatni singiel, w którym Adrian Ungur zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem. Dla naszego zawodnika to jedno z najważniejszych spotkań w karierze. Oby wytrzymał presję.



Wynik niedzielnego singla w meczu Rumunia – Polska:

Marius Copil – Hubert Hurkacz 3-6, 4-6.