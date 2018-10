Puchar Kremla już bez obrońcy tytułu

Damira Dzumhura czeka solidny spadek w rankingu. Obrońca tytułu odpadł już w 1. rundzie Pucharu Kremla, przegrywając po zaciętym pojedynku z notowanym w trzeciej setce Jegorem Gierasimowem 1:6, 7:6 (7-5), 2:6.

Zdjęcie Damir Dzumhur /Getty Images

Notowany na 39. miejscu w rankingu ATP World Tour Bośniak podchodził do tego spotkania w roli faworyta, choć z serią trzech porażek z rzędu. Za przegraną z Gierasimowem zapłaci już jednak wypadnięciem z top 50.

Ani się obejrzał, a było po pierwszym secie. Notowany w trzeciej setce kwalifikant pierwsze podanie stracił dopiero w połowie drugiej partii. Po zaciętym tie-breaku Dzumhurowi udało się odrobić straty, ale ostatecznie górą był Gierasimow.

Łącznie z kwalifikacjami 25-letni Białorusin wygrał już w Moskwie trzy mecze, a i w kolejnym pojedynku nie będzie pozbawiony szans. O ćwierćfinał Jegor Gierasimow zagra z nieobliczalnym Benoitem Paire'em, który we wtorek też w trzech setach rozprawił się z Mischą Zverevem 7:6 (8-6), 2:6, 6:1. - To był dobry mecz. Na początku mi nie szło, ale potem było już lepiej - stwierdził Paire, który w Moskwie z kolei walczy o powrót do pierwszej pięćdziesiątki.