Radwańska spadła na 31. miejsce, Fręch coraz bliżej "100"

Agnieszka Radwańska spadła w rankingu WTA z 29. na 31. miejsce. Coraz bliżej "100" jest Magdalena Fręch, która awansowała ze 136. na 119. pozycję. Na prowadzeniu umocniła się rumuńska tenisistka Simona Halep, która w sobotę wygrała wielkoszlemowy Roland Garros.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Za wysokie progi dla Magdaleny Fręch. Wideo Eurosport

Na notowania trzech czołowych Polek wpływ miał turniej na kortach im. Rolanda Garrosa. Radwańska, która zrezygnowała z udziału w nim z powodu niedawnej kontuzji pleców, straciła punkty za trzecią rundę z poprzedniego sezonu.

Reklama

Zdobyczy sprzed 12 miesięcy w Paryżu nie obroniła Magda Linette, która wówczas także dotarła do trzeciej fazy zmagań. Tym razem poznanianka przegrała mecz otwarcia. W minionym tygodniu próbowała nadrobić stratę punktową, zgłaszając się do imprezy niższej rangi - challengera WTA w Bol. Dotarła w nim do finału, ale i tak na światowej liście spadła o 10 lokat i jest obecnie 78.

Fręch zadebiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa i dotarła do drugiej rundy. Dzięki temu przesunęła się ze 136. miejsca na 119. To jej najwyższe miejsce w karierze. 20-letnia łodzianka jest coraz bliżej celu, jaki postawiła sobie na ten rok, a jest nim awans do Top100.

W czołowej "trójce" nie doszło do żadnych zmian. Halep za sprawą zdobycia pierwszego w karierze tytułu wielkoszlemowego, powiększyła jedynie przewagę punktową nad drugą Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki i trzecią Hiszpanką Garbine Muguruzą.

Na czwartą, najwyższą w karierze, pozycję awansowała Amerykanka Sloane Stephens, która w sobotę była finałową rywalką Halep. Z Top10 wypadła zaś ubiegłoroczna triumfatorka paryskiej imprezy Jelena Ostapenko. Tym razem Łotyszka niespodziewanie przegrała mecz otwarcia, co spowodowało, że z piątej rakiety świata stała się 12.

Awans o 268 miejsc zanotowała z kolei Serena Williams, która plasuje się teraz na 183. pozycji. Zdobywczyni 23 wielkoszlemowych tytułów w singlu startem we French Open wróciła do występów w zawodach tej rangi po prawie półtorarocznej przerwie. Amerykanka - która 1 września urodziła córkę, a w tym sezonie rozegrała wcześniej tylko cztery mecze - dotarła do 1/8 finału. Na spotkanie tej fazy zmagań jednak nie wyszła - wycofała się przed pojedynkiem z Rosjanką Marią Szarapową, podając jako powód uraz mięśnia klatki piersiowej.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju - WTA Finals, na prowadzeniu jest również Halep. Najwyżej sklasyfikowana z Polek Agnieszka Radwańska jest 72.

Ranking WTA Tour 1. (1.) Simona Halep (Rumunia) 7970 pkt 2. (2.) Caroline Wozniacki (Dania) 6745 3. (3.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 6550 4. (10.) Sloane Stephens (USA) 5463 5. (4.) Jelina Switolina (Ukraina) 5205 6. (7.) Caroline Garcia (Francja) 4970 7. (6.) Karolina Pliszkova (Czechy) 4685 8. (8.) Petra Kvitova (Czechy) 4610 9. (9.) Venus Williams (USA) 3971 10. (13.) Madison Keys (USA) 3536 ... 31. (29.) Agnieszka Radwańska (Polska) 1396 78. (68.) Magda Linette (Polska) 810 119. (136.) Magdalena Fręch (Polska) 531 346. (344.) Iga Świątek (Polska) 126

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Simona Halep (Rumunia) 5285 pkt

2. Caroline Wozniacki (Dania) 3370

3. Petra Kvitova (Czechy) 3032

4. Jelina Switolina (Ukraina) 2950

5. Angelique Kerber (Niemcy) 2730

6. Sloane Stephens (USA) 2663

7. Garbine Muguruza (Hiszpania) 2253

8. Karolina Pliszkova (Czechy) 2241

9. Daria Kasatkina (Rosja) 2075

10. Elise Mertens (Belgia) 2061

...

72. Agnieszka Radwańska (Polska) 482

79. Magda Linette (Polska) 445

102. Magdalena Fręch (Polska) 315