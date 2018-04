Rafael Nadal: Cały czas cieszę się tym, co robię

Hiszpański mistrz ponownie pokazał, że na nawierzchni ziemnej wstępują w niego niesamowite siły. W niedzielę Rafael Nadal w wielkim stylu wygrał turniej Masters 1000 w Monte Carlo. W finale wygrał 6:3, 6:2 z Japończykiem Keiem Nishikorim. Dla triumfatora to był już 11. tytuł w tej imprezie.

Nadal od początku zmagań grał z wielką pasją, radością i zaangażowaniem. W żadnym z meczów nie miał większych problemów. Dominował od początku do końca imprezy. W pojedynku o turniejowe zwycięstwo nie dał szans Azjacie.

- Zawsze powtarzam to samo. Oczywiście, to nie będzie trwało wiecznie, ale staram się cieszyć i grać z taką samą energią i koncentracją jak w przeszłości. Mam dla tego sportu cały czas mnóstwo miłości. Będę to kontynuował tak długo, jak będę mógł. Wiem, że dzień pożegnania jest zdecydowanie bliższy niż dziesięć lat temu, ale się tym nie martwię. Ponownie zwycięstwo w Monte Carlo to dla mnie wspaniała sprawa – stwierdził Hiszpan.

- Myślę, że w niedzielę grałem bardzo solidnie. Oczywiście, moim najlepszym meczem było starcie ćwierćfinałowe z Dominikiem Thiemem (6:0, 6:2). W finale pokonałem trudnego rywala bez straty seta. Cały tydzień był dla wspaniały. Nawet nie mogę w to uwierzyć, że znów tu wygrałem. Wiem, ze wiele razy mówię to samo, ale zwycięstwo w tej imprezie jest naprawdę skomplikowane. Sprzyjało mi także szczęście – dodał 31-latek.

Zawodnik z Majorki utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej ATP Tour.