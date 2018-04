Rafael Nadal ograł Dominica Thiema 6:0, 6:2 w Monte Carlo

Lider światowego rankingu tenisistów Hiszpan Rafael Nadal awansował do półfinału turnieju ATP Masters 1000 na ziemnych kortach w Monte Carlo. W piątek pokonał rozstawionego z "piątką" Austriaka Dominica Thiema 6:0, 6:2.

Zdjęcie Rafael Nadal /Getty Images

O 12. występ w finale tej imprezy jej dziesięciokrotny zwycięzca zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, który w ćwierćfinale wygrał z Belgiem Davidem Goffinem (nr 6.) 6:4, 7:6 (7-5).

Thiem najlepiej czuje się na nawierzchni ziemnej, w przeszłości dwukrotnie ograł Hiszpana, ale w piątek nie miał nic do powiedzenia.

- To nie jest normalny wynik. Przecież on dwa razy grał w półfinale Franch Open i jest jednym z najlepszych tenisistów świata, szczególnie na "mączce". Nie wiem, co się dziś z nim stało - mówił o Austriaku zawodnik z Majorki.

Z drugiej strony Nadal był bardzo zadowolony ze swojej dyspozycji. - Byłem agresywny, dobrze spisywałem się też w defensywie, skutecznie serwowałem. Przyznam, że trudno mi sobie wyobrazić, iż mógłbym grać lepiej - ocenił.

Thiem przyznał, że szczególnie początek pojedynku był słaby w jego wykonaniu. - Wynik szybko mi uciekł, a jak taki rywal, jak Rafa złapie wiatr w żagle, to trudno go zatrzymać" - tłumaczył Austriak, który podkreślił, że brakuje mu jeszcze kilku intensywnych treningów, by osiągnąć optymalną formę.

To pierwszy turniejowy występ Nadala od wielkoszlemowego Australian Open. W styczniu w Melbourne odpadł w ćwierćfinale, rezygnując z gry z powodu kontuzji biodra. Wrócił na kort na początku kwietnia w spotkaniu Pucharu Davisa z Niemcami, odnosząc dwa zwycięstwa.

- Udział w Pucharze Davisa bardzo mi pomógł. Dzięki temu mogłem szybciej złapać rytm meczowy, a wygrane dodały mi pewności siebie. Czuję się dobrze, dużo lepiej niż dwa, trzy tygodnie temu - zaznaczył hiszpański tenisista.

Z Dimitrowem spotkał się dotychczas 11-krotnie i odniósł... 10 zwycięstw.

W Monte Carlo Nadal był niepokonany w latach 2005-12, a jego serię triumfów przerwał w 2013 Serb Novak Djokovic, pokonując go w finale. Na zwycięską ścieżkę Hiszpan wrócił w 2016 roku, a pogromcy nie znalazł również w ostatniej edycji.

Drugą parę półfinałową utworzą Japończyk Kei Nishikori, który pokonał rozstawionego z numerem drugim Chorwata Marina Cilica 6:4, 6:7 (1-7), 6:3, i Niemiec Alexander Zverev po zwycięstwie nad Francuzem Richardem Gasquetem 4:6, 6:2, 7:5.

Wyniki ćwierćfinałów:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Dominic Thiem (Austria, 5) 6:0, 6:2

Grigor Dimitrow (Bułgaria, 4) - David Goffin (Belgia, 6) 6:4, 7:6 (7-5)

Kei Nishikori (Japonia) - Marin Cilic (Chorwacja, 2) 6:4, 6:7 (1-7), 6:3

Alexander Zverev (Niemcy, 3) - Richard Gasquet (Francja) 4:6, 6:2, 7:5