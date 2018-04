Rafael Nadal udzielił kilku rad Andy’emu Murrayowi

Rafael Nadal znów zachwyca na mączce. W ćwierćfinale w Monte Carlo w 68 minut pokonał 6:0, 6:2 Dominika Thiema z Austrii. Hiszpański tenisista przyznał, że nie spodziewał się tak znakomitego występu. Jednocześnie odniósł się do nieobecności byłego lidera światowego rankingu, a więc Andy’ego Murraya.

Zdjęcie Andy Murray of Great Britain shakes hands at the net after his straight sets victory against Rafael Nadal of Spain in their semi final match during day eight of the Mutua Madrid Open tennis tournament at the Caja Magica on May 07, 2016 in Madrid,Spain. /Getty Images

W tourze, w tym momencie, nie ma kilku znakomitych w ostatnich latach zawodników. Z kontuzjami cały czas walczy m.in. wspomniany Murray. 31-letni Szkot próbuje wrócić do zdrowia po operacji biodra.

- Widziałem się z nim w Melbourne w styczniu. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy przez telefon. Zapytał mnie o to, co ma zrobić, aby wszystko znów u niego zaczęło działać tak, jak chcesz. Powiedziałem mu, to co ja zrobiłem. Teraz oczywiście on musi zadecydować ze swoim sztabem, czy chce skorzystać z moich porad – opowiadał Nadal.

- Byłem w takiej sytuacji jak on. Wiem jak trudne oraz frustrujące jest pracowanie każdego dnia i brak postępów. Ale pewnego dnia coś zacznie się zmieniać i będzie widać różnicę. Mam nadzieję, że u niego będzie podobnie. On jest niezwykle ważnym zawodnikiem dla całego touru. Jeśli będzie zdrowy, to na pewno wróci. Po długiej przerwie być może nie będzie od razu wygrywał, ale bez wątpienia nie zapomniał, jak się gra w tenisa. On dobrze to wie. Jeśli nie będzie miał problemów z kontuzjami, to będzie w stanie znów walczyć o najwyższe cele. Bez zdrowia nie ma szans, aby grać na wysokim poziomie – dodawał mistrz z Majorki.

W półfinale w Monte Carlo Nadal zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.