Rafael Nadal wygrał turniej Rolanda Garrosa po raz jedenasty

Rafael Nadal [1] po raz 11. wygrał wielkoszlemowy Roland Garros. W niedzielnym finale Hiszpan pokonał 6:4, 6:3, 6:2 Austriaka Dominica Thiema [7]. Dla tenisisty z Majorki to 17. zwycięstwo w wielkim szlemie w grze pojedynczej. Po raz ostatni „Rafa” przegrał na korcie w Paryżu w 2015 roku, gdy w ćwierćfinale lepszy od niego okazał się Novak Djoković.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Fantastyczna wymiana w finale dla Dominica Thiema. Wideo Eurosport

Dla 24-letniego Thiema był to dopiero pierwszy w karierze wielkoszlemowy finał. Podopieczny Guentera Bresnika znakomicie czuje się na nawierzchni ziemnej, na której jako jedyny zdołał pokonać Nadala w poprzednim i obecnym sezonie (odpowiednio w turniejach Masters 1000 w Rzymie i Madrycie).

Reklama

W niedzielnym finale Austriak był jednak bezradny. „Król Paryża” po raz kolejny udowodnił, że czas detronizacji jeszcze nie nadszedł. W trwającym dwie godziny i 42 minuty spotkaniu tylko raz stracił swoje podanie – w trzecim gemie pierwszego seta. Nawet wówczas prowadził jednak 2:1.

Do stanu 4:4 w pierwszym secie mecz był jeszcze w miarę wyrównany, ale potem ekspres z nazwą „Nadal” szybko Thiemowi odjechał. Do zwycięstwa w drugim secie Hiszpanowi wystarczyło jedno przełamanie (na 2:0). Z kolei w secie trzecim notował breaki na 2:1 i 5:2, a jego rywal nie miał ani jednej szansy na przełamanie powrotne.

Nadzieje na bardziej wyrównany pojedynek pojawiły się w trzecim gemie trzeciego seta, gdy Rafa musiał przerwać grę z powodu problemów z dłonią. Problemy z odciskami i skurcze lewej dłoni wymagały krótkiej konsultacji medycznej. Po przerwie Hiszpan wrócił jednak do gry i do samego końca nie było widać, by miał jakiekolwiek problemy z dłonią.

Emocje powróciły na moment w ostatnim gemie meczu, gdy Nadal nie wykorzystał czterech piłek meczowych. Przy piątej był już jednak dla rywala bezwzględny.

„Rafa” serwował wolniej od rywala, ale zdecydowanie skuteczniej. Miał też lepszy bilans uderzeń wygrywających do niewymuszonych błędów (26-24, przy 34-42 Thiema).

Austriak rozczarował. Nikt nie oczekiwał po nim zwycięstwa w debiutanckim finale, ale wszyscy mieli nadzieję na bardziej wyrównany mecz.

- Rozegrałem dzisiaj naprawdę dobry mecz, najlepszy w tegorocznym turnieju. Byłem agresywny i dobrze funkcjonował mój forhend. Cieszę się, że w finale zagrałem z moim przyjacielem. Tenisistą, których nasz cykl potrzebuje - powiedział po ostatniej piłce Nadal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jedenasty triumf Rafaela Nadala w Paryżu. Wideo Eurosport