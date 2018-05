Rafael Nadal zagra w Wiedniu? Budżet turnieju zagrożony

Z roku na rok środki finansowe angażowane przy okazji organizacji zawodowych turniejów tenisowych rosną. Tenis na najwyższym poziomie staje się coraz bardziej elitarną dyscypliną. W porównaniu z 2009 rokiem w 2019 pule nagród wszystkich imprez z kalendarza ATP wzrosną łącznie o 110 proc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thiem zatrzymał Nadala. Wideo Eurosport

Nie od dziś wiadomo, że organizatorzy imprez rangi ATP 500 o największe gwiazdy cyklu muszą walczyć wysokimi premiami finansowymi. Obecnie negocjowany jest udział Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia w wiedeńskim Erste Bank Open, rozgrywanym między 22 i 28 października.

Jak dowiedział się serwis Tennis World, Hiszpan zażądał za swój występ w dwóch kolejnych edycjach turnieju (2018, 2019) miliona euro. Decyzję, co do ewentualnego udziału ma podjąć po paryskim Rolandzie Garrosie. Program jesiennych startów Djokovicia zostanie precyzyjnie dopracowany dopiero po Wimbledonie, ale jego udział w Erste Bank Open może stanąć pod znakiem zapytania. Jeżeli organizatorom turnieju nie uda się pozyskać nowych sponsorów, wspólny występ Rafy i Nole’a może przekroczyć ich możliwości finansowe.

W 2018 roku w Wiedniu pojawią się na pewno Koreańczyk Hyeon Chung i Japończyk Kei Nishikori i to też nie jest dziełem przypadku.

- Potrzebujemy zastrzyku świeżej gotówki, a Azja jest wielkim rynkiem – powiedział dyrektor turnieju Herwig Straka.

- Jeśli zagra też Nadal, z pewnością przekroczymy 4-milionowy budżet przeznaczony na zawodników. Grigor Dimitrow, Nick Kyrgios i Andy Murray też są brani pod uwagę – dodał Straka.

Zdjęcie