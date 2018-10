Ranking ATP: Kevin Anderson awansował na szóste miejsce, Hubert Hurkacz 79.

Zwycięzca turnieju w Wiedniu Kevin Anderson (RPA) awansował z ósmej na szóstą lokatę w najnowszym rankingu ATP. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy challenger we francuskim Breście, a na liście światowej przesunął się z 91. na najwyższą w karierze 79. pozycję.

Z kolei Roger Federer, który po raz dziewiąty triumfował w rodzinnej Bazylei, pozostał na trzecim miejscu w rankingu. 37-letni Szwajcar ma na koncie 99 triumfów w imprezach cyklu ATP.

Na prowadzeniu jest Hiszpan Rafael Nadal, a za nim Serb Novak Djokovic i Szwajcar Roger Federer.

Hurkacz awansował na 79. miejsce, Kamil Majchrzak spadł ze 194. na 204., zaś Jerzy Janowicz pozostał na 502.

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni uczestników ATP Finals (11-18 listopada), również na czele Nadal. Drugi jest Djokovic, a trzeci Federer, który wyprzedził Argentyńczyka Juana Martina del Potro.

W rankingu deblistów Łukasz Kubot utrzymał czwartą pozycję, którą zajmuje ex aequo ze swoim partnerem z kortu Marcelo Melo. Liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan. Polsko-brazylijski duet ma zapewniony udział w listopadowym mastersie.

Hurkacz awansował z 11. na dziewiątą lokatę w "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników sezonu wywalczy awans do Next Generation ATP Finals (6-10 listopada), czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji zdecydowanym prowadzi Zverev, ale on nie zagra we Włoszech, bowiem wystąpi w seniorskim finale ATP w Anglii.

Ranking ATP 1. Rafael Nadal 7660 pkt 2. Novak Djoković 7445 3. Roger Federer 6260 4. Juan Martin del Potro 5460 5. Alexander Zverev 5115 79. Hubert Hurkacz 710 204. Kamil Majchrzak 265 502. Jerzy Janowicz 68 Zobacz pełną tabelę

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 7480 pkt

2. Novak Djokovic (Serbia) 7445

3. Roger Federer (Szwajcaria) 5660

4. Juan Martin del Potro (Argentyna) 5280

5. Alexander Zverev (Niemcy) 4905

6. Kevin Anderson (RPA) 4220

7. Marin Cilic (Chorwacja) 3870

8. Dominic Thiem (Austria) 3535

9. Kei Nishikori (Japonia) 3210

10. John Isner (USA) 3065

...

82. Hubert Hurkacz (Polska) 650