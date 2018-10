Ranking ATP: Kyle Edmund, Stefanos Tsitsipas i Karen Chaczanow w drugiej "dziesiątce"

Brytyjczyk Kyle Edmund awansował z 15. na 14. miejsce, Grek Stefanos Tsitsipas pozostał na 16. pozycji, a Rosjanin Karen Chaczanow przesunąl się z 26. na 19. lokatę w rankingu ATP. Wszyscy w niedzielę wygrali turnieje halowe. Liderem pozostał Hiszpan Rafael Nadal.

Zdjęcie Kyle Edmund /AFP



Edmund i Tsitsipas zdobyli pierwsze tytuły w karierze, zwyciężając - odpowiednio - w Antwerpii i Sztokholmie. Z kolei w Moskwie najlepszy był Chaczanow.

W czołówce listy światowej bez zmian - prowadzi Nadal, przed Serbem Novakiem Djokovicem i Szwajcarem Rogerem Federerem.

Polacy zanotowali spadki - Hubert Hurkacz z 88. na 91. miejsce, Kamil Majchrzak ze 192. na 194., zaś Jerzy Janowicz z 395. na 502.

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni uczestników ATP Finals (11-18 listopada), również na czele Nadal. Drugi jest Djokovic, a trzeci Argentyńczyk Juan Martin del Potro.

W rankingu deblistów Łukasz Kubot utrzymał czwartą pozycję, którą zajmuje ex aequo ze swoim partnerem z kortu Marcelo Melo. Liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan. Polsko-brazylijski duet zapewnił sobie już udział w listopadowym mastersie.

Hurkacz zachował 11. lokatę w "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników sezonu wywalczy awans do Next Generation ATP Finals, czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji zdecydowanym prowadzi Zverev.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 22 października:

1. (1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 7660 pkt

2. (2.) Novak Djokovic (Serbia) 7445

3. (3.) Roger Federer (Szwajcaria) 6260

4. (4.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5760

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 5025

6. (6.) Marin Cilic (Chorwacja) 4185

7. (7.) Dominic Thiem (Austria) 3825

8. (8.) Kevin Anderson (RPA) 3730

9. (10.) John Isner (USA) 3380

10. (9.) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3335

...

91. (88.) Hubert Hurkacz (Polska) 615

194.(192.) Kamil Majchrzak (Polska) 285

502.(395.) Jerzy Janowicz (Polska) 107

Czołówka rankingu "Race to London":