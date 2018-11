Ranking ATP: Novak Djoković znów liderem, Hubert Hurkacz 85.

Serb Novak Djoković zastąpił Hiszpana Rafaela Nadala na pozycji lidera tenisowego rankingu ATP. Poprzednio Djoković był na prowadzeniu w 2016 roku. W poniedziałkowym notowaniu najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz spadł z 79. na 85. miejsce.

Zdjęcie Novak Djoković /AFP



31-letni Djoković, 14-krotny zwycięzca imprez Wielkiego Szlema, po raz czwarty objął prowadzenie w klasyfikacji tenisistów. Przesądziło o tym wycofanie się z halowego turnieju ATP serii Masters 1000 w Paryżu dotychczasowego lidera Nadala. W finale Serb przegrał z Rosjaninem Karenem Chaczanowem 5:7, 4:6.



Jeszcze w połowie czerwca Djoković był 22. w zestawieniu ATP World Tour. Później jednak triumfował w wielkoszlemowych Wimbledonie i US Open oraz imprezach o randze równej paryskiemu w Cincinnati i Szanghaju.



Na liście światowej Djokovic wyprzedza Nadala i Szwajcara Rogera Federera. Chaczanow przesunął się z 18. na 11. lokatę.



Hurkacz, który we wtorek rozpocznie w Mediolanie występy w turnieju Next Generation ATP Finals, czyli mastersie dla tenisistów do 21 lat, spadł z 79. na 85. miejsce. Kamil Majchrzak zaś awansował z 204. na 193, zaś niegrający od dawna Jerzy Janowicz spadł z 502. na 850.



W klasyfikacji "Race to London", która wyłoniła uczestników ATP Finals (11-18 listopada), najlepszy był Djokovic. Oprócz niego w prestiżowych zawodach zagrają Nadal, Federer, Niemiec Alexander Zverev, Kevin Anderson z RPA, Chorwat Marin Cilic, Austriak Dominic Thiem oraz Japończyk Kei Nishikori, który zastąpił kontuzjowanego Argentyńczyka Juana Martina del Potro. Hurkacz jest 85.



W rankingu deblistów Łukasz Kubot jest siódmy (poprzednio czwarty), ex aequo ze swoim partnerem z kortu Brazylijczykiem Marcelo Melo. Liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan. Polsko-brazylijski duet ma zapewniony udział w mastersie londyńskiej hali O2 Arena.



Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 5 listopada: